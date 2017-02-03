Dev Derbi Hakkında İlginç İstatistik

İki ekip Türkiye Kupası tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek. Kupada oynanan 19 maçta siyah-beyazlı ekip 11 kez galip geldi. Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

İki takım kupada ilk kez 1978 yılında karşılaştı ve bu maçı Fenerbahçe uzatmada 2-1 kazandı. Fenerbahçe Kupada ezeli rakibini en son 1983 yılında mağlup etti. 4 Mayıs 1983 tarihinde oynanan maç 1-1 berabere bitmiş ancak Beşiktaş, sarı kart cezalısı Mehmet Ekşi'yi oynattığı için Fenerbahçe bu maçı 3-0 hükmen kazanmıştı. Bu maçın ardından Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı.

İki takım kupada en son 13 Mayıs 2009 tarihinde finalde karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan final maçını Beşiktaş, Bobo'nun iki, Yusuf Şimşek ve Holosko'nun birer golüyle 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kupa tarihinde iki takım iki kez daha finalde karşılaştı ve bu finallerden de Beşiktaş zaferle ayrıldı.

Beşiktaş kupada son finalini 2010-2011 sezonunda oynamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla yenerek kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe ise kupada geçen sezon final oynamış ve Galatasaray'a 1-0 yenilmişti.