Dev Derbi Fırat Aydınus'un

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Dev Derbi Fırat Aydınus'un

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; pazar günü 19.00'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

21 Nisan Cuma

20.00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 Nisan Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Adanaspor: Halil Umut Meler

(İHA)

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