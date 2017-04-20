Dev Derbi Fırat Aydınus'un
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; pazar günü 19.00'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
21 Nisan Cuma
20.00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
22 Nisan Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Halis Özkahya
23 Nisan Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Nisan Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Adanaspor: Halil Umut Meler - İSTANBUL