Dev Derbi Başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bugün dev derbide karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bugün dev derbide karşı karşıya geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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