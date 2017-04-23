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Dev Derbi Başlıyor
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Dev Derbi Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bugün dev derbide karşı karşıya geliyor.

Dev Derbi Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bugün dev derbide karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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