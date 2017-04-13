Dev Çadır İki Fuara Ev Sahipliği Yapacak

Ankara'da 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı" ile "Komatek Uluslararası İş Makinaları ve İnşaat Teknolojisi Fuarı" için Atatürk Kültür Merkezine 10 bin metrekarelik dev çadır kuruluyor.



18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı" ve öncesinde düzenlenecek olan "Komatek Uluslararası İş Makinaları ve İnşaat Teknolojisi Fuarı" için Ankara Atatürk Kültür Merkezine 10 bin metrekarelik dev bir çadır kuruluyor. 54 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulacak olan çadır sayesinde ziyaretçiler fuar keyfini Ankara'nın merkezinde yaşama fırsatını bulacak. Ankara Atatürk Kültür Merkezine kurulan çadır, öncelikle Komatek Fuarı kapsamında makinelere ev sahipliği yapacak. Ardından düzenlenen "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı"nda ise tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen firmaları, markaları ve ürünleri katılımcılarının karşısına çıkacak.



"Tek seferde kurulan en büyük çadır"



Kurulacak olan dev çadırın tek seferde kapatılan en büyük çadır olma özelliği taşıdığını dile getiren İstanbul Renta Yapı ve Ekipmanları Kiralama Firma yetkilisi Yakup Gezgin, "Çadırı kurmak ve toplamak ortalama 8 gün sürüyor. Toplamda 10 bin metrekarelik alan kaplayacak olan çadırın eni 50 metre, uzunluğu 200 metre, yan yüksekliği 4 metre ve orta yüksekliği ise 14 metre. Alman Mehler Firmasının ürettiği branda kumaşlardan tasarlanmış olan çadır ışık geçirmiyor. Tek parça olarak bu kadar büyük alanı kapatabilen en büyük çadır" diye konuştu. - ANKARA