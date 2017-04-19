Dev Buz Dağı Herkesi Şaşırttı

Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletlerine bağlı Ferryland bölgesinde görülen devasa buz dağı şehir halkını şaşkına çevirdi. Bu olaydan sonra bölge turist akınına uğradı.



'Buz dağı sokağı' olarak da bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletlerine bağlı Ferryland bölgesinden her yıl bahardan sonra 600'e yakın buzul geçiyor. Ancak bu sefer geçen buzul, büyüklüğü nedeniyle turistlerin ve bölge halkının ilgi odağı oldu. Bölge Valisi Adrian Kavanagh, "Burada gördüğüm en büyük buzuldu. Bu buz dağı çok büyük ve yakın olduğu için insanlar güzel fotoğraflar çekebilir" dedi. Kuzey Atlantik'e giden büyük buz dağlarını görmek ve fotoğraflarını çekmek için bölgeye birçok turist geliyor. Uzmanlar, bunun sebebinin az rastlanan şiddetli rüzgarlar ve küresel ısınma olabileceğini belirtti.



(İHA)