Dev Balina Ekmek Görenleri Şaşırtıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir fırında üretilen, boyu yaklaşık 3 metre ağırlığı ise 20 kiloyu bulan ekmekler görenleri şaşırtıyor. Ekmeği almak için saatini bekleyenlerin yanı sıra görüp şaşıranlar da fotoğraf çekiliyor.



Gölcük Çiftlik Mahallesi D-130 karayolu üzerinde bulunan 61 Vakfıkebir Ekmek Fırınında üretilen ve boyları yaklaşık 3 metreyi bulan ekmekler görenleri şaşırtıyor. Hazırlanışı ve pişmesi yaklaşık 8 saat süren ve şekli nedeniyle 'Balina Ekmek' olarak adlandırılan 15'er kiloluk ekşi mayalı ekmeklerin müşterileri ise pişme saatini sabırsızlıkla bekliyor. Günde 7-8 adet üretilen Balina ekmeklerin büyük kısmı çıktığı saatlerde tüketilirken, bayramlarda ise talep fazlası nedeniyle üretilen ekmek sayısı arttırılıyor.



Hazırlanması pişmesi 8,5 saati buluyor



Balina ekmeği kendine özel bir ürün olduğunu söyleyen ekmek ustası Murat Can, "Sabah 6'da hazırlamaya başlıyoruz. Unumuzu döküyoruz, yarım saat döndükten sonra özel ekşi mayasını, tuzunu, kıvamını ayarlıyoruz. Ondan sonra dinlenme moduna alıyoruz. 2 saat bekledikten sonra kesme kıvamına geldiği gibi kesiyoruz hamuru. Toplam pişme aşaması 8.5 saati buluyor" dedi.



"Dolapta saklanırsa 1 sene de bozulmadan yenir" Ekmeği diğer ekmeklerden ayıran farkın sadece uzunluğu olmadığını belirten ekmek ustası Murat Can, "Bu ekmeği ötekilerden ayıran lezzeti. Ekşi mayadan yapıldığı ve daha çok fırının içinde beklediği için. 1 gün önceden tutulan ekşi mayadan kullanıldığı için. 1 hafta, 10 gün, dolapta sakladığınız zaman 1 sende de yiyebilirsiniz bu ekmeği" diye konuştu.



Yabancılar görüp şaşırıyor fotoğraf çekiliyor



Ekmeğin uzunluğu ile görenleri şaşırttığını da dile getiren Can, "Şaşıranlar oluyor. Gelip resim çekilenler oluyor. Özellikle buradaki otomobil fabrikasında çalışan yabancılar geliyor. Adam şaşırıyor görünce. Müşterilerimiz de çıkma saatlerini biliyor. Öğleden sonra bir de akşama doğru çıkıyor. Müşterileri o saatte geliyor" şeklinde konuştu.



"7-8 tane yapıyoruz ama bazen yetmiyor"



Ekmeği üretmeye başladıktan sonra talebin her geçen gün arttığını anlatan fırın sahibi Kayhan Ayaz, "Ustamız sağ olsun 2,5 yıl önce 'Böyle bir ekmek yapmak istiyorum' dedi. Biz de düşüncesine saygı gösterdik ve yapmaya başladı. Müşteriler de iyi tuttu. Güzel ve lezzetli ekmek olduğu için. Adını 'Balina Ekmeği' koyduk, bayağı büyük olduğu için. Şu anda çıkardığımız ekmek 2 metre 65 santim, ağırlığı da 15-18-20 kilo arasında değişiyor. Günde 7-8 tane civarında yapıyoruz. Bazen yetmiyor" ifadelerini kullandı.



