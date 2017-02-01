Deutsche Börse Ceo'suna Soruşturma İddiası

Almanya'da Frankfurt Savcılığının, Deutsche Börse Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Kengeter hakkında, 2015'te Londra Borsası (LSE) ile birleşme görüşmelerinden önce kendi şirketinin hisselerini satın aldığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı öne sürüldü.



Alman basınında yer alan haberde, Savcılığın LSE ile 24 milyar avroluk birleşme görüşmelerine başlamasından önce, Deutsche Börse'nin borsadaki hisselerinin satın alınmasıyla ilgili olarak borsanın CEO'suna soruşturma başlattığı belirtildi.



Kengeter'in 14 Aralık 2015'te 60 bin Deutsche Börse hissesini satın aldığı ve hisselerin o zamanki değerinin 4,5 milyon avro olduğu ifade edilen haberde, Kengeter'in söz konusu hisseleri Eylül 2015'te düzenlenen ve o yılın aralık ayında resmiyet kazanan yeni teşvik programı aracılığıyla satın aldığı kaydedildi.



Hisse alımından iki ay sonra Kengeter'in Şubat 2016'da Deutsche Börse'nin LSE ile birleşme konusunda görüşme yapacağını kamuoyuna açıkladığına işaret edilen haberde, bunun ardından Deutsche Börse ve LSE'nin hisse fiyatlarının önemli ölçüde arttığı vurgulandı.



Haberde ayrıca Deutsche Börse ve Kengeter'in savcılıkla tam işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.