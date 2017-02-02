Deutsche Bank Ceo'su Cryan: Zararımız Sadece Maddi Değil





Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank 2016 yılında 1.4 milyar euro net zarar etti.



2017 yılında 181 şubesini kapatmaya hazırlanan bankanın tepe yöneticisi John Cryan, geçmişte yaşanan sorunlardan kaynaklanan hukuki süreçlerin neden olduğu bu durumun bankaya yalnızca maddi olarak değil, itibar ve güven açısından da pahalıya mal olduğunu söyledi.



Cryan, Deutsche Bank 2016 yılı mali toplantısında yaptığı konuşmada "Banka yönetim kurulu adına, olanlardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçtenlikle özür dileriz." ifadelerini kullandı.



John Cryan 2016 yılında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın bu ülkedeki sorunlu konut kredileri ile ilgili soruşturmanın düşürülmesi anlaşması için 14 milyar dolar talep ettiğinin kamuoyuna yansıdığı sonbahar aylarında yoğun baskı altında kaldıklarını söyledi.



Deutsche Bank CEO'su ayrıca 2016 yılını, memnuniyet verici derecede güçlü sermaye ve likidite oranları ile tamamladıklarını ve 2017 yılı için iyimser olduklarını belirtti.



Deutsche Bank hakkında geçtiğimiz gün müşterilerinin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de kara para aklama operasyonlarını engelleyemediği gerekçesiyle devam eden soruşturma sonucunda bu iki ülkede 630 milyon dolar ceza ödemesine karar verilmişti.



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Tags: sadece Zararımız CEOsu değil Banka Deutsche Cryan: maddi Almanya Bank Gepost: 02 februari 2017