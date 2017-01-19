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Deutsche Bank Bazı İşletmelerini Satacak
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Deutsche Bank Bazı İşletmelerini Satacak

Zor günler geçiren Deutsche Bank, gelecek 12 ay boyunca bazı işletmelerini satmayı planlıyor.

Deutsche Bank Bazı İşletmelerini Satacak

Zor günler geçiren Deutsche Bank, gelecek 12 ay boyunca bazı işletmelerini satmayı planlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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