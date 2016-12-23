Deutsche Bank, ABD ile 7.2 Milyar Dolara Anlaştı; Bankanın Hisseleri Yüzde 4 Arttı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, ABD otoriteleriyle mortgage destekli menkul kıymet soruşturması konusunda 7,2 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya vardı.

7.2 MİLYARLIK ANLAŞMA

Deutsche Bank AG tarafından yapılan bir açıklamaya göre banka, ABD'de mortgage'a dayalı finansal ürünlere ilişkin yıllardır süren soruşturmayı çözüme kavuşturmak için 7.2 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Anlaşma haberi sonrası Deutsche Bank hisseleri % 4 oranında değer kazandı.

3.1 MİLYAR DOLARI CEZA, 4.1 MİLYAR DOLAR TÜKETİCİLERE

Frankfurt merkezli banka tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre Deutsche Bank, ABD otoriteleriyle yapılan anlaşmaya göre 3.1 milyar dolar para cezası ve tüketicilere de 4.1 milyar dolar ödeyecek.

KONUT SAHİPLERİNE 4.1 MİLYAR DOLAR RAHATLATMA SAĞLAYACAK

Uzlaşma haberi bankanın Frankfurt'taki merkezinden yapıldı. Yapılan anlaşma ile Deutsche Bank, 3,1 milyar dolar ceza ödeyecek ve konut sahiplerine yardım için 4,1 milyar dolar rahatlatma sağlayacak.

DEUTSCHE BANK HİSSELERİ YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Haberin arıdan Deutsche Bank hisseleri, yüzde 4 oranında artarak 18.50 dolara yükseldi. Üç ay önce, Deutsche Bank hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın 14 milyar dolar talep ettiği yönündeki haberlerden sonra son yılların en büyük düşüşünü yaşamış ilk kez 10 doların altına inmişti.

REKOR CEZA HİSSELERİ 10 DOLARIN ALTINA ÇEKMİŞTİ

146 yıllık Alman devinin 2008'de sorunlu kredi verdiği gerekçesiyle rekor cezaya çarptırılması Banka'nın hisselerini 10 dolar altına kadar çekmişti. Deutsche Bank CEO'su John Cryan bankaya olan güvenin tekrar sağlanması için söz konusu hukuki sürecin sona erdirilmesinin şirketin önceliği olduğunun altını çizmişti.

CREDIT SUISSE'E 5,3 MİLYAR DOLAR CEZA

ABD'nin mortgage soruşturması, Deutsche Bank'la sınırlı değil. İsviçre merkezli banka Credit Suisse de 2008 krizi sırasında verdiği sorunlu krediler nedeniyle 5,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ödemenin 2,48 milyar doları ceza, 2,8 milyar doları da müşteri tazminatı olacak.

ADALET BAKANLIĞI 14 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

Adalet Bakanlığı soruşturmanın düşürülmesi karşılığında Deutsche Bank'tan 14 milyar Dolar ödeme yapmasını istiyordu.