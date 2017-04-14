Detroit'ten Şok Edici İlk Fragman
Oscar ödüllü yönetmen Kathryn Bigelow'un yeni filmi Detroit'ten gelen ilk fragman izleyeni adeta oturduğu yere çivileyecek güce sahip.
Oscar ödüllü yönetmen Kathryn Bigelow'un yeni filmi Detroit'ten gelen ilk fragman izleyeni adeta oturduğu yere çivileyecek güce sahip.
Kaynak: Dunya.com
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