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Detroit'ten Şok Edici İlk Fragman
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Detroit'ten Şok Edici İlk Fragman

Oscar ödüllü yönetmen Kathryn Bigelow'un yeni filmi Detroit'ten gelen ilk fragman izleyeni adeta oturduğu yere çivileyecek güce sahip.

Detroit'ten Şok Edici İlk Fragman

Oscar ödüllü yönetmen Kathryn Bigelow'un yeni filmi Detroit'ten gelen ilk fragman izleyeni adeta oturduğu yere çivileyecek güce sahip.

Kaynak: Dunya.com

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