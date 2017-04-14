Destici: Üniter Yapı Konusunu Cumhurbaşkanı'na Sordum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı'na sordum, üniter yapıyla ilgili kendisi de aynen hiç tereddütsüz bir şekilde çok hassas olduğunu, 18 maddelik değişiklik teklifi içinde bulunmadığını, ileriye yönelik de asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade ettiler" dedi.



MÜSİAD Bursa Şubesi'nde işadamları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya gelen Destici, BBP olarak bütün bu süreçlerde hep demokrasinin, millet iradesinin yanında durduklarını, darbe anayasasının değişmesi, bu antidemokratik sistemin değişmesi noktasında atılan tüm adımları desteklediklerini anlattı.



Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine sadece 'Evet' demekle kalmadıklarını vurgulayan Destici, aslında o teklifin ilk sahibinin de Muhsin Yazıcıoğlu olduğunu savundu. Kimsenin bu millete tuzak kurmaya kalkmaması gerektiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:



"Eğer bu pakette de bir tuzak varsa Allah onun hesabını da görür. Biz zahire göre, önümüzde olan metne göre ve okuduğumuzu anlayıp, dinlediğimize göre inançlarımızla, imanımızla, kendi felsefemizle, kendi ideallerimizle karar veriyoruz. Doğru neyse onun yanında durmaya, yanlış neyse onun karşısında olmaya gayret gösteriyoruz."



Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak üniter yapının, son günlerde çok tartışılan ve çok da gündeme getirilen bir konu olduğunu hatırlatan Destici şöyle devam etti:



"Bu 18 maddelik anayasa telifi içinde üniter yapımızı tehdit eden bir değişiklik yok. Bunun aksini iddia edenler hamaset yapıyorlar ve teklife karşı çıkacak ellerinde başka argüman olmadığı için buna sarılıyorlar. Bunu söyleyenlere benim tavsiyem şu; Anayasanın 3'üncü maddesini okuyun. Anayasanın 3. maddesi ki değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddedir. Orada aynen şöyle yazar; Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. ve Allah'ın izniyle de devletimiz, ülkesi ve milletiyle birlikte dili de Türkçe olarak ebediyete kadar yaşayacaktır."



Tartışmaların özellikle Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kafasını karıştırmak ve 'Evet' oylarını azaltmak adına yürütülen bir kirli propaganda olarak nitelendirdiğini bildiren Destici, şöyle devam etti:



"Birkaç tane danışmanın da aklı evvelin de sırf siyaseten boşta kalmasınlar diye danışman yapılmışların da çıkıp televizyondaki konuşmaları da onları cesaretlendiriyor. Bunları da doğru bulmuyorum. O danışmanlık kadrolarını da boşuna meşgul etmesinler. Devletin, milletin parasını alıp devletin varlığına ya da milletin birliğine kastedecek açıklamalarda bulunmasınlar. Ben bu hususu özelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na sordum. Üniter yapıyla ilgili kendisi de aynen hiç tereddütsüz bir şekilde çok hassas olduğunu ve asla ve kata 18 maddelik değişiklik teklifi içinde bulunmadığını, ki zaten biz de bunu biliyoruz, okuduğumuzu anlayacak durumdayız, ileriye yönelik de asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ve üniter yapının muhafaza edilmesi konusunda çok hassas olduklarını bana da bizzat kendileri ifade etti. Bunu da ilk defa sizlerle burada paylaşıyorum. Şu anda özellikle terörle mücadele konusuna baktığımız zaman bunu da açık ve net olarak görmekteyiz."



Destici, 16 Nisan'da sandıklardan 'Evet' çıkacağına inandıklarını da dile getirerek, "Sonrasında bizim ülke ve millet olarak bir saniye bile kaybedecek zamanımız yok. Bununla ilgili uyum yasalarını çıkarmalıyız, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Hızla Türkiye'nin darbe anayasasını değiştirecek bir hazırlık içinde olmalıyız. Ekonomimizle ilgili problemlerimizi çözmeliyiz" dedi. ?



- Bursa