Destici: 'Ülkemiz Için, Devletimiz Için, Milletimiz Için, 'Evet' Diyorum'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "18 maddelik sistem değişikliği teklifine baktığımızda bizim ilkelerimizle, bizim hassasiyetimizle büyük oranda örtüştüğünü gördük. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, 'evet' diyorum" dedi.



Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katılan Destici, halk oylaması için vatandaşlardan 'evet' oyu istedi.



Kendileri için bazı değişmez kurallar olduğunu belirten Destici, yeni anayasanın Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü koruduğunu ve Türklük ilkesine zarar vermediğini söyledi.



Geçmişte de bazı referandum lar yapıldığını ve uygun gördükleri için 'evet' dediklerini anlatan Destici, şöyle konuştu:



"80'lerin sonunda siyasi yasakların kaldırılması için yapılan referandum da biz 'evet' dedik. 2007'de bir 367 garabeti çıkarıldı biliyorsunuz. O güne kadar yapılmayan bir şey yapıldı, yargı vesayeti, Cumhurbaşkanı vesayeti ve CHP vesayeti birleşti bir 367 krizi çıkardı. Bunun üzerine cumhurbaşkanını halkın seçmesi gündeme geldi. Biz buna da 'evet' dedik ve halkımızın oylarıyla cumhurbaşkanını halk seçer konumuna geldik. 2010'da bir kez daha referandum oldu. Türkiye demokratikleşsin, darbeciler yargılansın ve insanımız daha iyi yaşasın diye biz 'evet' dedik. Yargımız daha adil, daha tarafsız, daha bağımsız olsun diye 'evet' dedik."



Yeni anayasa için 'evet' diyeceklerini vurgulayan Mustafa Destici, şunları kaydetti:



"Bugün bir sistem değişikliği ile karşı karşıyayız. Türkiye'de bugüne kadar anayasalar hep darbelerden sonra darbeciler tarafından yapıldı. İlk defa bugün hür seçimlerle oluşturulmuş TBMM'de grubu bulunan sağın iki büyük partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin imzasıyla 18 maddelik bir anayasa ve sistem değişikliği teklifi sunuldu. Biz bu sistem değişikliği gündeme gelince Büyük Birlik Partisi olarak dedik ki 'İlkesel olarak varız ama 18 maddeyi görünce kararımızı vereceğiz.' Çünkü bizim önceliğimiz var. Bunlar, üniter devlet yapısının muhafaza edilmesi, Türk kimliğinin ve Türkçe'nin muhafaza edilmesi, temel haklar ve inanç hürriyeti önündeki engellerin kaldırılması. Bugüne kadar darbelerden, muhtıralardan, cuntalardan çok çektik, bunları destekleyen maddelerin anayasamızdan çıkartılması. Kuvvetler ayrılığı prensibinin uygulanması. 18 maddelik sistem değişikliği teklifine baktığımızda bizim ilkelerimizle bizim hassasiyetimizle büyük oranda örtüştüğünü gördük. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, 'evet' diyorum."