Destici: Türkiye Aleyhine El Kaldırıyorsa Vatan Hainidir ve Vatan Hainlikleri Tescillendi
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Türkiye aleyhine oy veren milletvekilleriyle ilgili "HDP'li milletvekillerinin de orada Türkiye aleyhine oy kullanmaları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile HDP ve PKK'nın ortaklığının da aynı...
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Türkiye aleyhine oy veren milletvekilleriyle ilgili "HDP'li milletvekillerinin de orada Türkiye aleyhine oy kullanmaları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile HDP ve PKK'nın ortaklığının da aynı yolda yürüdüklerinin de çok açık ve net bir göstergesidir. Türkiye aleyhine el kaldırıyorsa vatan hainidir ve vatan hainlikleri de orada tescillenmiştir" dedi.
Partisinin genel merkez binasında, haftalık basın toplantısı düzenleyen BBP lideri Destici, AKPM'nin Türkiye'ye yönelik 'siyasi denetim' kararını değerlendirdi. Kararı verenlerin, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğunu savunan Destici, şöyle konuştu: "Türkiye'yi 2004 öncesi konumuna getirmiştir. Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 1949 yılında kurucu üyesidir. Avrupa maalesef kurucu üyesine bunu yapmıştır. Burada baktığımız zaman yine terörle ilintili olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bu kararı neden almıştır? Şu anda terör örgütlerine karşı topyekün yapılan mücadeleden rahatsız olmuşlardır. İkincisi de Türkiye'deki halk oylamasında 'Evet' kararının çıkmış olmasına bir tepkidir. Ben buradan açıkça soruyorum. Eğer 16 Nisan'da sandıktan 'Hayır' çıksaydı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yine aynı kararı alacak mıydı? Şimdi açıkça, dürüstçe cevap versinler. Bize göre almayacaklardı. Mevcut sistemin, düzenin devamından yanalar. Bugüne kadar belli dönemlerde Türkiye'de istediklerini yaptırdılar. Avrupa Birliğine üyelik şartları adı altında. Kopenhag kriterlerinden tutun ikiz yasalara kadar Türkiye'nin aleyhinde olan, Türkiye'deki bölücü, ayrılıkçı güçleri cesaretlendiren, terör örgütlerini ve teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bütün adımları attırmaya kalktılar. ve bunların bir kısmında da başarılı oldular. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin verdiği tepki bir yönüyle budur"
"VATAN HAİNLİKLERİ ORADA TESCİLLENDİ"
HDP'li milletvekillerinin AKPM'de, Türkiye aleyhinde oy kullanmasına da tepki gösteren Destici, "HDP'li Milletvekillerinin de orada Türkiye aleyhine oy kullanmaları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile HDP ve PKK'nın ortaklığının da aynı yolda yürüdüklerini de çok açık ve net bir göstergesidir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhine oy kullanan sözde milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletvekili olabilir mi? Hangi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin samimi Vatansever, Milletperver milletvekilleri Türkiye aleyhinde el kaldırabilir? Türkiye aleyhine el kaldırıyorsa vatan hainidir ve vatan hainlikleri de orada tescillenmiştir. Onlarla ile ilgili de gereği yapılmaldıır" dedi.
"PKK, PYD VE YPG HEDEFLERİ VURULMAYA DEVAM EDİLMELİ"
Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta PKK, PYD ve YPG hedeflerine yönelik operasyonunu da değerlendiren BBP lideri Destici, şunları söyledi: "Devletimizi yönetenler hükümet edenler de bunu dile getirdiler. Buna müsaade edilmeyeceği, izin verilmeyeceği söylenmişti. Bu sözün gereği dün yapıldı. Bir kararlılık ortaya kondu. Sincar, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve YPG hedefleri vuruldu, vurulmaya da devam etmeli ve mutlaka yok edilmelidir. Bu hamleye ilk ses Amerika Birleşik Devletlerinden geldi. Rahatsız olduklarını derin endişe duyduklarını ifade ettiler. Bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Çekiç Güç'ten bu yana hain katil ve kahpe PKK terör örgütüne açık desteğini, onun hamisi olduğunu, onun kullanıcısı, koruyucusu ve destekçisi olduğunu gösterdi. Biz bunu biliyorduk bir kere daha net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri bunu açıklayarak da ortaya koymuş oldu"
- Ankara