Destici: İşsizlik Demek, Toplumsal Huzursuzluk Demektir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gerçek işsizlik rakamlarının yüzde 20'lerde olduğunu, genç nüfusla birlikte yüzde 30'lara yaklaştığını belirterek, "İşsizlik demek toplumsal huzursuzluk demektir" dedi.



Partisinin Genel Merkez binasında Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi açıklama yapan Mustafa Destici, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Tüm işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin bayramı kutlu olsun. Türk-İş'in Tandoğan meydanında düzenlemiş olduğu mitinge katıldık. Bundan da büyük mutluluk duyduk" dedi. İşçilerin temel problemleri olduğunu belirten Destici, "Bunların bir kısmı çözülebilmiş değil. Bunların başında asgari ücretlilerin problemleri geliyor. Türkiye de 6 milyon çalışan asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret ülkemizde açlık sınırının altında. Bu 6 milyon aileleri ile birlikte 20 milyon kişiye tekabül ediyor. Bu aileler açlık sınırı altında ve büyük zorluklar içinde yaşamaya çalışıyorlar. Bunu defalarca ifade ettik" dedi.



'ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRA OLMALI'



Asgari ücretin açlık sınırının üstünde olması gerektiğini kaydeden Destici, "Bunun üzerine bir de refah payı eklenerek 2 bin TL ücreti almaları lazım. Bizim önerimiz ve teklifimiz budur. Milletimiz bize iktidarı verir Rabbim de nasip ederse bizim asgari ücretli kardeşlerimize de taahhüdümüzdür" dedi. İşsizlik rakamları ile ilgili açıklama yapan Destici, şunları söyledi:



"İşsizlik resmi rakamlara göre yüzde 13'lerde. Ama biz biliyoruz ki gerçek rakamlar yüzde 20'lerde. Genç nüfusla birlikte yüzde 30'lara yaklaştı. Bu problemin de bir an önce çözülmesi gerekir. İşsizlik demek toplumsal huzursuzluk demektir. Toplumsal barışın bozulması demektir. Ülkemizin birliğinin, beraberliğinin en önemli noktalarından bir tanesi de herkesin bu ülkede mutlu olabilmesinden geçmektedir. Bunun için iş sahibi olması, AŞ sahibi olması, ailesinin rızkını helal yoldan temin edilebileceği bir işe mutlaka sahip olması gerekir. Bunun yolu da istihdamdan geçmektedir. İşsizlik fonunda biriken 110 milyar TL'den bahsediliyor. Bunun yüzde 30'u başka alanlara harcanabiliyordu. Şimdi yeni bir değişiklikle bu yüzde 50'ye çıkartıldı. Biz bunu ret ediyor ve kabul etmiyoruz. İşsizlik fonundaki bütün paraların yeni istihdam alanları oluşturulması için kullanılması, işsizlere verilmesi ve işçi kardeşlerimizin temel probleminin çözümü için harcanması noktasında ısrarcı olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum. İşçinin parasına el atılmasın. Bu haramdır. Bu günahtır ve ayıptır. Bu gayri ahlaki olan davranıştan herkesin uzak durmasını tavsiye ediyoruz."



'ÖZEL GÜVENLİK YASASI ÇIKARILMALI'



Türkiye'de yaklaşık 2 milyon taşeron işçinin olduğunu kaydeden Destici, "Bunların önemli bir kısmı kamuda hizmet veriyor. Mevcut iktidar farklı hükümetler olsa da taşeron işçi kardeşlerimize kadro sözleri var. Maalesef bu söz tutulmadı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunun takipçisiyiz. İktidara diyoruz ki; sözünüzde durun ve kamudaki taşeron işçi kardeşlerimizin kadrolarını bir an önce verin. 300 bin üzerinde özel güvenlikçi var. Bunların 200 bini kamuda çalışıyor. Bunların şartları daha zor. Bunlar güvenlik işi yapıyorlar. Her an kendi güvenlikleri açısından da, çalıştıkların yerlerin güvenlikleri açısından da tehlikeyle burun burunalar. Zor görev yapmış olmalarına rağmen ne hak ettiği ücreti alabiliyorlar, ne de hak ettikleri kadroya kavuşabiliyorlar. Bu konudaki Meclis'teki en son teklif şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu tarafından verilmişti. Daha sonra biz de bu konunun takipçisi olmuştuk. Bir takım iyileştirmeler yapıldı. Ama büyük eksiklikler var. Bu eksiklerin bir an önce oradan kaldırılması lazım. Buradaki en önemli husus 'Özel Güvenlik Yasası'nın' çıkarılması gerekir. Nasıl ki diğer iş kolları ile ilgili özel yasalar var ise özel güvenlikçiler içinde mutlaka bir yasa çıkarılmasını teklif ediyoruz" diye konuştu. - Ankara