Destici; Işsizlik Demek, Toplumsal Huzursuzluk Demektir

Destici; İşsizlik demek, toplumsal huzursuzluk demektir(Tür: Ankara)

Destici; İşsizlik demek, toplumsal huzursuzluk demektir

(Tür: Ankara)

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İşsizlik, Ankara, Huzur
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