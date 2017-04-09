Destici: 'Halep Oradaysa, Arşın Burada Gel Dök Bakalım' - Sakarya

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine ilişkin, "Çıkmış bir milletvekili, bu ne densizliktir, aymazlıktır, gaflet ve delalettir, ki 'Evet' diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Halep oradaysa, arşın burada gel dök bakalım biz 'Evet' diyoruz. Gel bizi dök, nasıl dökeceksen?" dedi.



Partisinin Sakarya İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Destici, darbecilerin elini güçlendiren vesayetçi anlayışın anayasadan çıkarılmasını, yasalardan temizlenmesini desteklediklerini söyledi.



Partinin her daim doğruların yanında, yanlışların da karşısında olduğunu ifade eden Destici, "Yeni gelen sistemde Meclis sadece yasama, yasa yapma ve denetim görevine döneceği için, güvenoyu ve gensoru da kalktığı için, dolayısıyla hükümetin istikrarıyla bir endişe yaşanmayacağı için gelin bu barajı kaldıralım. Hazine yardımını, seçim yardımını adil olarak verelim. Milletvekillerini parti genel başkanları belirlemesin. Ön seçim, tercihli sistem olsun. Milletvekili dağılımı adil bir şekilde yapılsın. Bunları yapmanın herkese faydası var. En çok da Türk demokrasisine faydası var. 'Tek adamlık olacak, diktatörlük gelecek.' gibi haksız eleştirileri de açık ve net olarak ortadan kaldırmış oluruz." diye konuştu.



Destici, tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, medya temsilcilerini ve Türk milletini birlikte bu mücadeleyi vermeye davet etti.



BBP'nin 24 yıllık siyasi hayatında, ülkesini, devletini, milletini önceleyerek siyaset yaptığını vurgulayan Destici, "BBP bugün de 'Evet' diyorsa, devleti, ülkesi, milleti için daha doğru olduğu için 16 Nisan'da 'Evet' diyecek, sandıktan da inşallah 'Evet' çıkacak. 16 Nisan'dan sonra 'Evet' çıktıktan sonra, çıkartılacak olan uyum yasalarında siyasi partilerin esası ve seçim kanununun demokratikleşeceğini, Türkiye'de temsilde adaletin, yönetimde istikrarın sağlanacağına inanarak 'Evet' diyoruz. Mevcut sistemden, ülkemiz, devlet ve de milletimiz için daha doğru ve daha iyi olacağına inandığımız için bu sistem değişikliğinin yanında durduk." ifadesini kullandı.



"Milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' diyorum"



Mustafa Destici, bu süreçte, birliğe, beraberliğe kardeşliğe ihtiyaç olduğunu, 'Hayır' diyenin de 'Evet' diyenin de tercihine saygı duyduklarını belirtti.



Herkesin de saygı çerçevesinde kendi görüşünü anlatması, başkasını ötekileştirmemesi, ayrımcılığa tabi tutmaması gerektiğini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunun öncülüğünü yapması gereken siyasiler ve milletvekilleri adeta toplumu kamplaştırmak adına, ayrıştırmak adına ellerinden geleni yapıyor. Biz Çanakkale'de, Yemen'de, Sina Çölleri'nde, Kafkaslar'da, Dumlupınar'da bu mücadeleyi birlikte verdik. İzmir'e biz Yunanı birlikte denize döktük. Çıkmış bir milletvekili, bu ne densizliktir, aymazlıktır, gaflet ve delalettir, ki 'Evet' diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Halep oradaysa, arşın burada gel dök bakalım biz 'Evet' diyoruz. Gel bizi dök, nasıl dökeceksen? Kim kimi döküyormuş görelim. Bu üsluptan herkesin kaçınması lazım. Bizim inancımızın göstergesidir karşındakinin fikrine saygı ve hoşgörüyle bakmak. Birbirimize saygı duymalıyız. Milletin muktedir iktidarı, devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' diyorum."