Destici Gençlerimizin Ideali Survivor Yarışmacısı Olmak Değil Vekil Olmak Olsun

Haber Özgür ALTUNCU Kamera Güven USTA, İstanbulDHA



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Anayasa değişikliğine -Evet- oyu vereceklerini hatırlatıp, CHP'nin seçilme yaşının 18'e indirilmesine yönelik eleştirisine, Bırakalım gençlerimizin idealleri survivor yarışmacısı olmak değil, gazi mecliste vekil olmak olsun. Bunun neyinden rahatsız oluyor CHP dedi. BBP Genel Başkanı partisinin İl Başkanlığınca Sarıyer'de düzenlenen toplantıda konuştu.



SİYASİ PARTİLER YASASINI DEĞİŞTİRELİM



Referandumdan -evet- çıkması halinde sürecin başlayacağını, ilk seçimde 5 farklı olasılık olduğunu söyleyen Destici bunlardan sadece birinin seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bir partinin genel başkanı, meclisteki çoğunluğun da aynı partiden olması olduğunu söyledi. Bu konudaki eleştirelere karşılık Destici, Gelin siyasi partiler yasasını ve seçim kanunun demokratikleştirelim, baraji düşürelim. Bu kaygı tamamen ortadan kalkacaktır. Benim siyasi partilere çağrım, gelin el birliğiyle bu antidemokratik seçim sistemini değiştirelim. Milletvekilleri ön seçimle gelsin, milletvekilleri tercihle seçilsin. Bu sistemde değişmiyor. Diyorum ki hep birlikte değiştirelim. 6 aylık uyum yasaları çıkacak. Gelin şimdiden bir baskı aracı oluşturalım diye konuştu,



REJİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik 'Rejim değişiyor' eleştirilerini hatırlatan Destici, Rejim değişiyordan kasıt, başörtüsü yasağıysa, imam hatipleri kapatan rejimse, ben de rejimin değişmesini destekliyorum. Rejimden kast edilen Cumhuriyetse, Cumhuriyet dimdik yerinde duruyor. Cumhur yerinde duruyor dedi.



TÜRKMENLER SİLAHLANDIRILMALI



Dış politik gelişmeleri de değerlendiren BBP Genel Başkanı Musatfa Destici Kerkük'deki Türkmenler'in silahlandırılmasını istedi. Destici, Kerkük bin yıllık Türkmen şehri. Son günlerde, referandum a 10 kala, Kerkük'teki gelişmeleri manidar bulduğumuzu ifade etmek isterim. Irak milli bayrağının yanına bölgesel Kürt yönetiminin bayrağının asılma kararı, Kürtçe'nin ikinci resmi dil olarak konulma kararı. Kerkük için referandum kararı alınmasını, Türkiye'deki referandum a 10 gün kala olmasını manidar buluyorum. Kerkük Türkmen şehridir. Buna ne Talabani'nin, ne Barzani'nin hatta ne Amerika'nın ne de Rusya'nın gücü yetmemiştir, yetmeyecektir. Ciddi bir uyarı yapılmalıdır. Bu bizzat sayın Cumuhurbaşkanının ağızından yapılmıştır. Bu memnuniyet vericidir. Peşine yaptırımlar uygulamaya konulmalıdır. Askeri yaptırımların yapılacağı konusunda kararlı bir tutum sergilenmelidir. İç savaş yaşayan ülkelerde silah kimin elindeyse, güç onun elindedir. Burada yapılması gereken Türkmenleri silahlandırarak, silahlı Türkmen güçler oluşturmak zorundayız şeklinde konuştu.



ATATÜRKÇÜLÜK DİYE DİYE EZDİLER



Destici PKK ile mücadelenin mecliste PKK'lı vekiller varken mümkün olamayacağını söyleyip, 16 Nisan'da inşallah evet çıktığında Müslüman Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, milletin egemenliğinin tam olarak yansıtılacağı bir sistem bulacak. Yıllarca, Atatürkçülük diye diye, maneviyatçıları ezdiler.Biz elbetteki bu günleri unutmadıkdedi.