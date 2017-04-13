Destici'den "Evet" ve "Hayır" Çadırlarına Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de "Evet" ile "Hayır" çadırlarını ziyaret etti.



Destici, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki "Evet" ve "Hayır" çadırlarını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.



Destici, "Evet" çadırında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki referandum da "evet" çıkacağına yürekten inandıklarını belirterek, devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için "evet" dediklerini vurguladı.



Daha sonra "Hayır" çadırını ziyaret eden Destici, "evet" diyene de "hayır" diyene de saygı duyulması gerektiğini bildirdi.



Her şeyden önce "evet"çileri, "hayır"cıları kamplaştırmamak gerektiğini dile getiren Destici, "Bu demokratik bir yarıştır. Herkesin görüşüne, fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. 'Evet' diyenler Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğine inandıkları için 'evet' diyorlar. 'Hayır' diyenler de daha demokratik bir Türkiye için 'hayır' dediklerine inanıyorlar. Her iki kesimin de görüşlerine saygı duymak lazım. Bunlar demokratik bir tercihtir." diye konuştu.



Çadırları gezdiği sırada bir vatandaş Destici'nin yanına gelerek, "Evet kararınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum." diyerek alnından öptü.