Destici'den Ankaragücü'ne Tebrik Ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'ne tebrik ziyaretinde bulundu.



Destici beraberindeki parti yetkilileriyle Ankaragücü'nün Beştepe tesislerine gelerek Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticileri ziyaret etti.



Partisinin genel merkezinin Beştepe tesisleri ile aynı mahallede olduğunu, dolayısıyla arada bir komşuluk bağı bulunduğunu belirten Destici, "Ankaragücü'müzü bu seneki başarsından dolayı tebrik ediyoruz. TFF 1. Lig'e çıktı. Bundan büyük mutluluk duyduk." dedi.



Ankaragücü'nün "Gururluyuz güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz" sloganını hatırlatan Destici, "Gerçekten gurur duyduk. Ankaragücü'müzün yeri burası da değil, Ankaragücü'müzü Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bu dönemde TFF 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi, önümüzdeki yıl da başarı göstererek bir sonraki yıl Süper Lig'e çıkacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.



Destici, Ankaragücü'nü desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan, şunları kaydetti:



"Bu konuda üzerimize ne düşerse, Büyük Birlik Partisi olarak, camia olarak komşuluk hakkının gereğini yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Ankaragücü'müzü seviyoruz. Tabii Ankaramızın başka futbol takımları da var, onlar da Ankaramızın zenginliğidir ama Ankara deyince aslında futbolda Ankaragücü akla gelir. Dolayısıyla da Ankaragücü'nün hak ettiği yerde olması lazım. Daha önce kupa kaldırmış bir takım. İnşallah hem Türkiye Kupası, hem Süper Lig şampiyonu olarak da biz Ankaragücü'nü görmek isteriz."



Ankaragücü Başkanı Yiğiner, Destici'nin bu sözlerine "Duygularımıza tercüman oluyorsunuz." şeklinde karşılık verdi.



Gençliğinde futbol oynadığını anlatan Destici, amatör olarak oynadığı bir dönem Ankaragücü oyuncularıyla maç yapma fırsatı bulduğunu da söyledi.



Destici, Ankaragücü'nün başarılarının devamını diledi.



Yiğiner de ziyaretleri dolayısıyla BBP heyetine teşekkür etti.



Ankaragücü'nün bütün Türkiye'nin takımı olduğunu belirten Yiğiner, "İyi bir noktaya geldik. Arkadaşlarımızla beraber mücadele ettik. Çok da yorulduk ama bütün bu yorgunluğumuzu attık şampiyon olarak. Şükürler olsun Mevlamıza." dedi.



Çok sayıda tebrik telefonu aldığına işaret eden Yiğiner, Ankaragücü'nün herkes tarafından sevilen bir takım olduğunu vurguladı.



Maçları çok yüksek seyirci sayılarıyla oynadıklarına işaret eden Yiğiner, kimi zaman 19 Mayıs Stadı'nın kapasite konusunda yetersiz kaldığını belirtti.



Yiğiner, bundan sonraki süreçte kendilerine verilecek destekle takımı Süper Lig'e çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bizim takımımız Türkiye'nin tam ortasında, Başkentte ve Süper Lig'de şampiyon olacak potansiyeli de var. Yürekten inanıyorum, kesinlikle Süper Lig'de şampiyon olur ve bir kere de olmaz bu. Çünkü gittiğimiz her ilde bizi kucaklıyorlar, herkes Ankaragücü'ne kapısını açıyor." dedi.



Yiğiner, konuşmasının ardından Genel Başkan Destici'ye, üzerinde "Mustafa Destici" yazılı 06 numaralı Ankaragücü forması hediye etti.