Destici'den 1 Mayıs Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm çalışanların bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şölen havasında geçmesini diledi.



Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 1 Mayıs'ın bazı grupların meydanları kargaşa ve çatışma alanına çevireceği bir gün olmadığını vurguladı.



1 Mayıs'ın alın teriyle ekmeğini kazananların bayramı olduğunu belirten Destici, "1 Mayıs, bayram havasında kutlanmalı ve her kesim bu sorumluluğunu yerine getirmelidir. Önemli olan 1 Mayıs kutlamalarının, anlamına yakışır bir şekilde toplumda ki dayanışmayı kuvvetlendirmesi, dostluk, kardeşlik, milli birlik ve beraberlik mesajları verecek şekilde yapılmasıdır. İşçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin, işsizlerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, meslek sahiplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bayramı olan 1 Mayıs'ın şölen havasında geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Çalışma hayatının birçok sorununun bulunduğuna ve bu sorunların bir an evvel çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:



"Büyük Birlik Partisi olarak alın terinin ve sarf edilen emeğin yanındayız. Çalışan kesimin yüzde 50'sinin asgari ücrete mahkum edildiği, işsizliğin çift haneli rakamlarda seyrettiği bir ülkede maalesef işçilerimiz sosyal ve ekonomik şartlarda hak ettikleri ücreti alamadıkları gibi, sendikal ve özlük hakları konusunda da haklarını alamamaktadır. Hakların en adil bir şekilde verildiği, birlik ve beraberliğin tesis edildiği bir Türkiye özlemiyle, bugünün hepimize huzur, güven hayırlar getirmesini temenni ediyorum."