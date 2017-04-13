Destici: Cumhuriyet Güçlenerek Devam Edecek (2)

Eskişehir de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, toplantı sonrasında 2 Eylül Caddesi'ndeki 'Hayır' ve 'Evet' çadırlarını ziyaret etti.



Evet çadırında bulunanlarla sohbet eden Mustafa Destic, devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' dediklerini söyledi. Daha sonra 'Hayır' çadırını ziyaret eden Destici, "Evet diyene de, Hayır diyene de saygı duyulması gerektiğini söylüyorum. Her şeyden önce Evetçileri, Hayırcıları kamplaştırmamak gerekir. Bu demokratik bir yarıştır. Herkesin görüşüne, fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. Evet diyenler Türkiye'yi daha iyi bir yere geleceğine inandıkları için Evet diyorlar. Hayır diyenler de daha demokratik bir Türkiye için Hayır dediklerine inanıyorlar. Her iki kesiminde görüşlerine saygı duymak lazım. Bunlar demokratik bir tercihtir" diye konuştu.



Başka bir Evet çadırını da ziyaret eden Mustafa Destici'nin yanına gelen bir kişi "Evet kararınızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve alnınızdan öpmek istiyorum" dedi ve Destici'nin anlını öptü. - Eskişehir