Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'de meydana gelen terör saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Destici, "Bu cennet yurdumuzda Fethi'ler ve Ömer Halis'ler tükenmez" dedi. İzmir'deki alçak ve hain terör saldırısını şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



"AKITTIKLARI KANLA BOĞULACAKLAR"



Hain terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bir birine düşüremeyecek diyen Destici, açıklamasında şunları söyledi:



"Ülkemizi bölemeyecekler buna asla izin vermeyeceğiz. Bu ve buna benzer kalleş saldırıları yapan kahpe terör örgütleri, onların hain maşaları gün gelecek akıttıkları kanda boğulacaklardır. Şunu kimse unutmasın 'Alemde şer tükenmez, Oğuz'da er tükenmez' ne Ömer Halis'ler ne de Ne Fethi'ler biter yurdumuzda. Yaşadığımız onca terör saldırısına ve can kaybına rağmen idamın hala yasalaşmamış olmasını anlayamıyoruz. Teröre karşı bir olacağız, iktidarı muhalefeti, Kürdü, Türkmen'i, Alevi'si ve Sünni'si ile birlikte mücadele edecek ve Allah'ın inayeti ile yok edeceğiz."



