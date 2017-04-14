Destici: Birkaç Aklıevvele Değil, Devletin Başına Bakarız -1

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, üniter devlet ve diktatörlük tartışmalarına dikkat çekip, "Biz birkaç aklıevvelin, danışman kadrosunda oturanların açıklamalarına değil, devletin başı ne diyor, millet ne diyor, ona bakarız. Diktatörlük geleceğini görsek en önce biz bu sistemin karşısında dururuz" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alihikmetpaşa Meydanı'nda partililere ve vatandaşlara seslendi. BBP Balıkesir İl Teşkilat'nın 'Büyük Balıkesir Buluşması' diye duyurduğu etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu ile bazı mahalle muhtarları da meydana gelip, Destici'nin konuşmasını dinledi. BBP'nin 16 Nisan'daki referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını yineleyen Destici, üniter yapının teminatının BBP ve Alperenler olduğunu vurguladı. Destici, "Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı ile açık açık konuştum. Üniter yapı konusunda hassas olduğunu da çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Birkaç aklıevvelin, danışman kadrosunda oturanların açıklamalarına değil, devletin başı ne diyor, millet ne diyor ona bakarız" dedi.



Din, devlet, vatan, millet ve bayrak önceliği ile siyaset yaptıklarını belirten BBP lideri, rejim değişikliği iddiaları içinde şunları söyledi:



"Bu ülkede 28 Şubatlar oldu, başörtüsü zulümleri oldu, kızlarımızı başı açık ve kapalı diye ayırdılar, imam hatip mezunlarını polis yapmadılar, askeri okullara almadılar. Eğer bugün CHP'nin rejim değişikliğinden kastettiği başörtüsünü yasaklayan rejimse, insanları dindar, maneviyatçı diye ayıran rejimse, imam hatiplerin önünü kapatan rejimse, bu laikçi sistemse, evet bu rejim değişiyor ve biz de bunu destekliyoruz. Ama rejimden kastedilen cumhuriyetse cumhuriyet bu sistem değişikliği ile birlikte daha da güçlenecek, cumhurun egemenliği, milletin iradesi tam olarak yönetime geçecektir."



'DİKTATÖRLÜĞE İLK ÖNCE BİZ KARŞI ÇIKARIZ'



Tek adamlık ve diktatörlük iddiaları ile milletin korkutulduğunu söyleyen Destici, "Diktatörlük geleceğini görsek, en önce biz bu sistemin karşısında dururuz" diye konuştu. Mevcut sistemde yasama ile yürütmenin iç içe olduğunu belirten Destici, "Milletvekili aynı zamanda bakanlık yapıyor. Yeni sistemle birlikte bakanlar dışarıdan atanacak. Biz 2001'den beri bunu savunuyorduk. Çünkü yasama ve yürütmenin ayrılması böyle sağlanabilir. Bakanlar yeni sistemle asli görevini yapar. Eski sistemde seçim bölgesi, PR çalışması, Meclis çalışmaları ve bakanlık derken, dörde bölünüyordu. TBMM de yasama görevini yerine getirecek, yasa yapacak" dedi.



'ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ'



Yargıdaki değişikliği de desteklediklerini açıklayan Destici, şöyle konuştu:



"Bugün yargıya olan güven iyice azaldı. Bundan öncesine gidelim, yargı tamamen FETÖ'nün elinde, ondan öncesine gidelim, yargı askeri vesayetin, cuntanın emrinde. Yeni sistemle ilk defa yüksek yargı mensuplarından yarısından fazlasını TMBB atayacak. Başkanlıkla yönetilen ülkelerde başkan, parlamento ile yönetilen ülkelerde parlamento atar. Ama ne Amerika'da başkan atadı diye yargıç başkanın emrine girer, ne de Almanya'da parlamento atadı diye parlamentonun emrine girer. Kanunda ne yazıyorsa, hukukun üstünlüğü ne gerekiyorsa, vicdanı ne söylüyorsa onu yapar. Bizim de onu yapmamız lazım. Şeriatın kestiği parmak acımaz, yeniden hayata geçirmemiz lazım."



Sandıktan çıkacak her sonuca saygılı olacaklarını söyleyen Destici, "Hayır diyenler de bu milletin asil evladıdır. Ama kimse evet diyenleri denize dökmekten bahsetmesin, o denize varrmadan gölette boğulur" dedi. - Balıkesir