Destici: (Anayasa Değişikliği) 'Bu Sürecin Kardeşçe Geçmesini Istiyoruz'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağına ilişkin, "Trump, kararından vazgeçmese İslam ülkelerinin devlet başkanları bir araya gelmeli ve gerekirse bütün İslam ülkeleri de Amerikan vatandaşlarını ülkelerine almayacaklarını ilan etmelilerdir." dedi.



Destici, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney köyünde partisinin il yönetim kurulu üyesi Süleyman Çağlar'ın dedesi Hacı İbrahim Çağlar'ın cenaze törenine katıldı.



Törenin ardından Destici, ABD'deki seçim sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşları ile ilgili aldığı kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:



"Bazı kişilerin İslamın adını kullanarak, İslamında özüne aykırı olan bir takım terör suçlarını işlemeleri bütün Müslümanlara bu yaftayı vurma hakkı vermez. Bu Müslüman ülkelerde bu şekilde bir yafta vurmaya hakkı yoktur dolayısıyla bu söylem başlı başına bir nefret suçudur. Bu nefret suçunu işleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı kınıyoruz. Bu kararından bir an önce vazgeçmesini istiyor ve bekliyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve bütün İslam ülkelerinin bu duruma büyük bir tepki göstermesini bekliyoruz. Bu kararda Trump, ısrarcı olursa İslam İş Biriliği Teşkilatı bir an önce toplanmalıdır. Trump kararından vazgeçmese İslam ülkelerinin devlet başkanları bir araya gelmeli ve gerekirse bütün İslam ülkeleri de Amerikan vatandaşlarını ülkelerine almayacaklarını ilan etmelilerdir. İslam ülkeleri bu kararlılıkta olmasa eğer bugün 7 ülkeye uygulanan bu karar ambargo yarın bir başka ülkeye de uygulanabilir."