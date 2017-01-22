Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKKOP) Genel Kurulu yapıldı.



DESKKKOP Başkanı Ertan Taşlı, Düzce Gençlik Merkezi'nde yapılan genel kurulda, 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimine rağmen hükumetin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi.



Hükumetin esnafa yönelik desteklerinin hiçbir zaman azalmadığına işaret eden Taşlı, "Hükumetimiz muslukları hiçbir şekilde kapatmadan tüm esnafımızın ihtiyacı olan bize başvuran üyelerimizin kendileri ile alakalı herhangi bir sorunlarını yok ise kredi kullanımlarında en ufacık bir eksiklik ya da para yok diye bir cümle kurmadık." diye konuştu.



"22 milyon kredi kullanıldı"



Taşlı, geçen yıl esnafa yaklaşık 22 milyon liralık kredi kullandıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"Ülkemizde yaşanan olaylara baktığımız zaman hükümetimiz ve devletimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özelikle 3 bin 500 üzerinde aktif üyemiz ve bin 600'e yakın aktif üyemizden bin 500 tanesi kredi kullanır vaziyette. Faiz oranlarımızla alakalı şu yaşananlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde faizlerin aşağıya çekilmesiyle alakalı kararlılığını ortaya koyuyor. Esnafa getirilen kolaylık ile 5 yıla kadar yüzde 5'lik vadelerde sizlere yansıtılıyor. 2016 yılında KOSGEB haricinde esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla ülkemizde faizsiz krediler kullanıldı. 30 bin lira üst limitliydi bu krediler ve bu kredilerle alakalı Düzce'de 462 esnaf sanatkara 12 milyon liraya yakın faizsiz kredi kullandırıldı. Düzce merkezdeki 157 esnaf arkadaşımıza kullandırdık. Tabi ki bu süreç içinde yaşananlara rağmen devletimiz ve hükümetim bir yapılandırma yaptı. Sadece vergi dairelerinde, SGK'larda değil, esnaf kefalet kooperatiflerinde de yapılandırmalar oldu. Bu yapılandırmalardan 2016 yılında yaklaşık 77 arkadaşımızın faydalanmasını sağladık 1 milyon 25 bin liralık yapılandırmada kooperatifimizin kaynaklarından 358 bin lirayı sildik."



Konuşmaların ardından kooperatifin yıllık bütçesi ve yönetim kurulunca alınan kararlar, oylanarak ibra edildi.