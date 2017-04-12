Design Istanbul 2017

Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, 13, 14, 15 Nisan tarihlerin'de Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center'da..



"Aklın Gözüyle Görmek"



Tasarım kavramı, yaşadığımız zaman diliminde geç de olsa fark edilirken, hayat kalitesini arttırmak ve ürün inovasyonu için kullanılan en önemli güç olarak ortaya çıkmaktadır.



Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, tasarımı fonksiyonel, üretilebilir, kullanılabilir ve hayatın her alanına nüfuz edebilir şekilde kullanan markaların katıldığı ticari bir platform olarak tasarlandı.



Designistanbul Tasarım Konferansları kapsamında, tasarım ve tasarımcı düşüncenin bizleri en doğru hizmete nasıl ulaştırdığı, müşteri alışkanlıkları ve toplumsal vizyonu nasıl etkilediği keşfedilecek.



Designistanbul Tasarım Konferans Konuşmacıları



Fırat KASAPOĞLU - YEKON - Yaratıcı Endüstriler Konseyi Başkanı



YEKON PANEL Yama KARIM / Mimar - Libeskind Architecture Ortağı



CNN ÖZEL / Yaratıcı Endüstrilerin bir kolu olarak TV



Begüm TÜZEMEN / Müzisyen



Sinem ALTAN / Müzisyen



Hakan GÜRSU / Endüstriyel Tasarımcı



Gökhan AVCIOĞLU / Mimar



Sedat ÖZTÜRK / Endüstriyel Tasarımcı



Adnan SERBEST / Endüstriyel Tasarımcı



Bora AKSU / Moda Tasarımcısı



Aslı ÖYMEN / CNN Türk Program Koordinatörü



Nezih BAŞGELEN / Kültür Tarihçisi



Dr. Pelin BATU / Tarihçi Sinema Sanatçısı



Yılmaz ZENGER / Endüstriyel Tasarımcı



Mahmut NÜVİT / Mimar



TAK Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Paneli



Derin SARIYER / Endüstriyel Tasarımcı



Aziz SARIYER / Endüstriyel Tasarımcı



Stefan SAGMEİSTER / Grafik Tasarımcı



Ali Bora İŞBULAN / TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü



Nikolay SHUMAKOV / Rus Mimarlar Odası Başkanı



Habip ASAN / Türk Patent Enstitüsü Başkanı



Derviş ZAİM / Sinema Yönetmeni



Varol YAŞAROĞLU / Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist



Haluk Can DİZDAROĞLU / Senarist ve Yönetmen



Berk TOKAY / Yönetmen ve Oyuncu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Hilton Convention Center



Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367



Başlangıç Saati : 13.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 12: 00: 00



Kategori : Design Istanbul 2017



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır