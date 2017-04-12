Design Istanbul 2017

Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, 13, 14, 15 Nisan tarihlerin'de Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center'da.

Design Istanbul 2017

Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, 13, 14, 15 Nisan tarihlerin'de Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center'da..

"Aklın Gözüyle Görmek"

Tasarım kavramı, yaşadığımız zaman diliminde geç de olsa fark edilirken, hayat kalitesini arttırmak ve ürün inovasyonu için kullanılan en önemli güç olarak ortaya çıkmaktadır.

Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, tasarımı fonksiyonel, üretilebilir, kullanılabilir ve hayatın her alanına nüfuz edebilir şekilde kullanan markaların katıldığı ticari bir platform olarak tasarlandı.

Designistanbul Tasarım Konferansları kapsamında, tasarım ve tasarımcı düşüncenin bizleri en doğru hizmete nasıl ulaştırdığı, müşteri alışkanlıkları ve toplumsal vizyonu nasıl etkilediği keşfedilecek.

Designistanbul Tasarım Konferans Konuşmacıları

Fırat KASAPOĞLU - YEKON - Yaratıcı Endüstriler Konseyi Başkanı

YEKON PANEL Yama KARIM / Mimar - Libeskind Architecture Ortağı

CNN ÖZEL / Yaratıcı Endüstrilerin bir kolu olarak TV

Begüm TÜZEMEN / Müzisyen 

Sinem ALTAN / Müzisyen

Hakan GÜRSU / Endüstriyel Tasarımcı

Gökhan AVCIOĞLU / Mimar

Sedat ÖZTÜRK / Endüstriyel Tasarımcı

Adnan SERBEST / Endüstriyel Tasarımcı

Bora AKSU / Moda Tasarımcısı

Aslı ÖYMEN / CNN Türk Program Koordinatörü

Nezih BAŞGELEN / Kültür Tarihçisi

Dr. Pelin BATU / Tarihçi Sinema Sanatçısı

Yılmaz ZENGER / Endüstriyel Tasarımcı

Mahmut NÜVİT / Mimar

TAK Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Paneli

Derin SARIYER / Endüstriyel Tasarımcı 

Aziz SARIYER / Endüstriyel Tasarımcı 

Stefan SAGMEİSTER / Grafik Tasarımcı

Ali Bora İŞBULAN / TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü

Nikolay SHUMAKOV / Rus Mimarlar Odası  Başkanı  

Habip ASAN / Türk Patent Enstitüsü Başkanı 

Derviş ZAİM / Sinema Yönetmeni

Varol YAŞAROĞLU /  Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist

Haluk Can DİZDAROĞLU / Senarist ve Yönetmen 

Berk TOKAY / Yönetmen ve Oyuncu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Hilton Convention Center

Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367

Başlangıç Saati : 13.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Design Istanbul 2017

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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