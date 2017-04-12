Design Istanbul 2017
Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, 13, 14, 15 Nisan tarihlerin'de Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center'da.
Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, 13, 14, 15 Nisan tarihlerin'de Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center'da..
"Aklın Gözüyle Görmek"
Tasarım kavramı, yaşadığımız zaman diliminde geç de olsa fark edilirken, hayat kalitesini arttırmak ve ürün inovasyonu için kullanılan en önemli güç olarak ortaya çıkmaktadır.
Designistanbul 5.Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım Tedarikçileri Fuarı, tasarımı fonksiyonel, üretilebilir, kullanılabilir ve hayatın her alanına nüfuz edebilir şekilde kullanan markaların katıldığı ticari bir platform olarak tasarlandı.
Designistanbul Tasarım Konferansları kapsamında, tasarım ve tasarımcı düşüncenin bizleri en doğru hizmete nasıl ulaştırdığı, müşteri alışkanlıkları ve toplumsal vizyonu nasıl etkilediği keşfedilecek.
Designistanbul Tasarım Konferans Konuşmacıları
Fırat KASAPOĞLU - YEKON - Yaratıcı Endüstriler Konseyi Başkanı
YEKON PANEL Yama KARIM / Mimar - Libeskind Architecture Ortağı
CNN ÖZEL / Yaratıcı Endüstrilerin bir kolu olarak TV
Begüm TÜZEMEN / Müzisyen
Sinem ALTAN / Müzisyen
Hakan GÜRSU / Endüstriyel Tasarımcı
Gökhan AVCIOĞLU / Mimar
Sedat ÖZTÜRK / Endüstriyel Tasarımcı
Adnan SERBEST / Endüstriyel Tasarımcı
Bora AKSU / Moda Tasarımcısı
Aslı ÖYMEN / CNN Türk Program Koordinatörü
Nezih BAŞGELEN / Kültür Tarihçisi
Dr. Pelin BATU / Tarihçi Sinema Sanatçısı
Yılmaz ZENGER / Endüstriyel Tasarımcı
Mahmut NÜVİT / Mimar
TAK Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Paneli
Derin SARIYER / Endüstriyel Tasarımcı
Aziz SARIYER / Endüstriyel Tasarımcı
Stefan SAGMEİSTER / Grafik Tasarımcı
Ali Bora İŞBULAN / TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü
Nikolay SHUMAKOV / Rus Mimarlar Odası Başkanı
Habip ASAN / Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Derviş ZAİM / Sinema Yönetmeni
Varol YAŞAROĞLU / Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist
Haluk Can DİZDAROĞLU / Senarist ve Yönetmen
Berk TOKAY / Yönetmen ve Oyuncu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Hilton Convention Center
Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367
Başlangıç Saati : 13.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Design Istanbul 2017
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır