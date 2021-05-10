Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri! 'Kanunlar Gibi' sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri! 'Kanunlar Gibi' sözleri nelerdir?

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri! 'Kanunlar Gibi' sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Derya Uluğ'un yeni şarkısı Kanunlar Gibi kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri nelerdir? Derya Uluğ - Kanunlar Gibi sözleri nedir?

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DERYA ULUĞ - KANUNLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Üşüyor musun sen de benim gibi

Gülüyor musun ya da alay edip

Üzecek bu da belli, gün gelir

Onca verdiğin sahte söz gibi

***

Unutamıyorum anlasan

Gurur bile çare etmiyor yazık

Duramıyorum geçer daha

Dayanmaya gücüm yetmiyor

***

Üzüyor gece kabuslar gibi

Gittin sen de vefasızlar gibi

Çıkarım önüne kanunlar gibi

Haklıysam aslanlar gibi

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 3.5 milyon izlenme ve 26 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Emrah Karakuyu

Düzenleme: Ozan Bayraşa, Asil Gök

Yönetmen: Aytekin Yalçın

Gitar: Metehan Köseoğlu

Asistan aranjör: Şener Engin

Mıx&master: Emre Kıral

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Diego Muslera Arda Turan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri! 'Kanunlar Gibi' sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:27:37. #1.16#

title