Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri! 'Kanunlar Gibi' sözleri nelerdir?

Derya Uluğ'un yeni şarkısı Kanunlar Gibi kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri nelerdir? Derya Uluğ - Kanunlar Gibi sözleri nedir?

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DERYA ULUĞ - KANUNLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Üşüyor musun sen de benim gibi

Gülüyor musun ya da alay edip

Üzecek bu da belli, gün gelir

Onca verdiğin sahte söz gibi

***

Unutamıyorum anlasan

Gurur bile çare etmiyor yazık

Duramıyorum geçer daha

Dayanmaya gücüm yetmiyor

***

Üzüyor gece kabuslar gibi

Gittin sen de vefasızlar gibi

Çıkarım önüne kanunlar gibi

Haklıysam aslanlar gibi

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 3.5 milyon izlenme ve 26 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Emrah Karakuyu

Düzenleme: Ozan Bayraşa, Asil Gök

Yönetmen: Aytekin Yalçın

Gitar: Metehan Köseoğlu

Asistan aranjör: Şener Engin

Mıx&master: Emre Kıral