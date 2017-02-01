Bugün Günlerden Derya Baykal...

teve2 yönetimi ve program ekibi tarafından hazırlanan programa bugün, Derya Baykal'ın kızları Ferhan ve Derya Şensoy'un da katıldı.

Sürpriz karşısında Derya Baykal "Bu gün ikinci kere yayın açılışı yapıyorum, dünki yayın bitiminde ekibim, bugün için saat 13.15'de yayına gireceğimizi iletti, seyircime yayın saatini 13.50 olarak ilettiğim için dünden beri buna sıkıntılanıyorum, 13.15'de geldim, yayını açtım, bi de baktım ki müthiş bir doğum günü sürprizi..herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.



