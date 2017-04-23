Derviş Hanım Medresesi Yeniden Hizmete Açıldı - Gradişka

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bosna Hersek'te restore edilen tarihi yapılardan Derviş Hanım Medresesi, 30 yıl aradan sonra yeniden hizmete sunuldu.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, medresenin açılışında yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te önceki yıllarda birçok tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirdiklerini, medrese, cami, hamam gibi bu yapıların restorasyon çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyonunu 6 ayda tamamladıklarını ifade eden Ertem, "Çok kısa sürede bu restorasyonu tamamlamamızın temel nedenlerinden birisi Sayın Belediye Başkanımızdır. Çünkü onun ve halkın göstermiş olduğu yakın alaka ve ilgi nedeniyle burada hiç zorlanmadan bu restorasyonu gerçekleştirdik. Umudum şudur, inşallah bu medrese burada yaşayan Müslüman ve Hristiyan herkesin kullanabileceği, istifade edebileceği bir mekan olur." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Koç, projelerin Bosna Hersek için önemine işaret ederek, "Siyasi istikrara katkı sağlayan ekonomik projelerin yaygınlaştırılması için Türkiye olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Buralarda daha fazla yatırımcı, yatırım olması için Ziraat Bankası aracılığıyla projelerimizi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



"Büyük yürekli insanlara sahip olan toplumlar zengin toplumlardır"



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, camilerin onarılması, köprülerin inşa edilmesi ve medreselerin açılmasının insanlar arasında güven duygusu uyandırdığına dikkati çekerek, "Büyük yürekli insanlara sahip olan toplumlar zengin toplumlardır. Burada yaşamış büyük yürekli annelerimiz de Bosna Hersek'in gururudur. Buradaki kadınlar en zor zamanlarda halkının yanında oldu." dedi.

Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic ise tarih boyunca birçok sistemin değiştiğine işaret ederek, "Bazı vakıflar yıkılır, ışıkları söner ancak zaman geçer ve yüzyıl sonra yeni vakıflar kurulur. Allah adına, kalple yapılan hiçbir iş tamamen sona ermez. Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Derviş Hanım Medresesi'ni yeniden yaşattığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

?Konuşmaların ardından, Büyükelçi Koç ve Vakıflar Genel Müdürü Ertem'e medresenin tablosu hediye edildi ve kurdele kesilerek medrese yeniden hizmete açıldı.



30 yıl sonra yeniden açıldı



Geçmişi 19'uncu yüzyıla uzanan Derviş Hanım Medresesi, tarihte amacının dışında okul, sağlık merkezi ve konut olarak da kullanıldı.



Son 30 yıldır kapıları kilitli olan medrese, yaklaşık bir milyon liralık kaynakla yeniden kullanılabilir hale getirildi.

Medresenin döşeme, tavan kaplamaları ve çatısı yenilenirken, mihrap nişinin bulunduğu saptanan bir oda mescit olarak restore edildi.

Törene, Bosna Hersek Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic, Gradiska Belediye Başkanı Zoran Adzic ve Gradiska Başimamı Zejnil Latifovic de katıldı.