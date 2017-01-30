Derste Uygunsuz Şekilde Oturan Din Dersi Öğretmeni Hakkında Soruşturma Açıldı - Ek Fotoğraf

Derste Uygunsuz Şekilde Oturan Din Dersi Öğretmeni Hakkında Soruşturma Açıldı - Ek Fotoğraf

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Milli Eğitim, Öğretmen, Atama