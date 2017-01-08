Ders Dışı Etkinlikler Doğru Kariyer Seçimini Nasıl Etkiler?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, ders dışı etkinliklerin doğru kariyer seçimini nasıl etkilediğini Wise TV'ye anlattı.



Doğru kariyer tercihi yapmak adına öğrencinin farklı etkinlikler içine girmesi kendisini tanıması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Topkaya, "Ben bu işi yapabilecek miyim, mutlu olur muyum, bu işi gerçekten 10-20 sene yapabilir miyim, yoksa 10 sene sonra farklı bir kariyer mi tercih edeceğim demesi gerekiyor. Dolayısıyla sektörlerin içine girmek gerekiyor. O mesleğe karşı ne kadar heyecan duyduğunu öğrencinin keşfetmesi gerekiyor. Dönüp dolaşıp iş buraya geliyor. Bir şey yapmadan o işi yapabileceğini düşünmek çok büyük bir hata aslında. Önce işin içine girmek gerekiyor, işin içine girip ayakları ıslatmak gerekiyor. Ayağınız ıslandı o hoşunuza gitmeyecek belki. Diyelim bir öğrenci balıkçı olmak istiyor ama balık kokusundan nefret ediyor. Siz balıkçı olamazsınız bu durumda. Yani o işin sınırlarını, dokusunu iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de staj ve iş tecrübesi oldukça önemli" dedi.