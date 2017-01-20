Dernekpazarı'nda Ev Yangını

Dernekpazarı'nda meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülen Mahallesinde Saliha Yılmaz ile Remzi Düzen'e ait evlerde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede etkisini artırdı.



Can kaybının yaşanmadığı yangında, her iki evde kullanılamaz hale geldi.



Yangının ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.