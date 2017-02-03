Dernekpazarı İlçe Merkezi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak

Dernekpazarı ilçe merkezini oluşturan Yenicami Mahallesi, Zincirlitaş Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Dernekpazarı Belediyesi arasında protokol imzalandı.



Protokol kapsamında 'kentsel dönüşüm ve gelişim alanı' ilan edilen toplamda 12,34 hektar alanın kentsel dönüşüme tabi tutulması planlanırken ilçe merkezinde fonksiyonunu yitirmiş, çarpık yapılaşmaya son verilmesi, yöresel mimariye özen gösterilerek ilçe merkezinin modern ve sağlıklı bir yaşam alanı olarak yeniden dizayn edilmesi amaçlanıyor.



Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, gerçekleştirilecek çalışmalarla Dernekpazarı'nın bölgenin en modern ilçelerinden biri haline getirileceğini belirtti. Dernekpazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili çalışmalara devam edildiğini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, "Proje alanında yer alan vatandaşlarımıza ait taşınmazların tespiti, değerlemesi, alana ilişkin imar planı, kentsel tasarım ve mimari projelerin hazırlanması, maliyet analizi çalışmasının yapılması, hak sahiplerimiz ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi gibi iş ve işlemler sırasıyla uygulanacak ve sonrasında dev yatırımın inşasına başlanacaktır. Tüm bu çalışmalar TOKİ'nin koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacaktır. Bu dev yatırım ile ilçedeki mevcut çarpık yapılaşma tasfiye edilecek, yöresel mimariye özen gösterilerek mahalle kültürünün yaşatıldığı, sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılandığı, yaya ve araç trafiği, engelli bireylerin ulaşımının dikkate alındığı çağdaş standartlarda bir ilçe inşa edilecektir" diye konuştu.



Dernekpazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesine ilişkin protokolün Ocak ayı içinde imzalandığını ifade eden Gümrükçüoğlu: "TOKİ Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan ve Dernekpazarı Belediye Başkanı Sayın Mehmet Aşık ile birlikte üçlü protokolü geride bıraktığımız Ocak ayında imzaladık. Tüm bu çalışmalarda her zaman şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız şehrimizin evladı Sayın Süleyman Soylu'ya, TOKİ Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan'a ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Trabzon'u merkeziyle, ilçeleriyle, mahalleleriyle ismine layık hale getirmeye devam ediyoruz" dedi. - TRABZON