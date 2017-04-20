Derneklere Beyanname Verme Uyarısı

Karabük İl Dernekler Müdürlüğü, derneklerin gelir ve gider durumlarını gösteren beyannamelerinin Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.



İl Dernekler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, derneklerin 2016 yılı sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider durumlarını gösteren beyannamelerini ay sonuna kadar vermekle yükümlü olduğu belirtilerek,"Beyannamelerin Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) kullanıcı adı ve şifreyle girilerek bildirimde bulunmaları gerekmekte. En geç 30 Nisan Pazar günü mesai bitimine kadar www.dernekler.gov.tr adresi üzerinden bildirimde bulunmayan dernek yöneticilerine Dernekler Kanununun ilgili maddesi uyarınca 914 lira idari para cezası uygulanacak" denildi. - KARABÜK