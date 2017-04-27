Derneğe İkinci Kumar Baskını

Eskişehir'de daha önceden de kumar oynandığı için mühürlenen derneğe ikinci defa baskın düzenlendi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi içinde bulunan ve kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe baskın düzenledi. Yapılan baskında, derneğin daha önceden de kumar oynandığı için mühürlendiği anlaşıldı. Şüpheli M.D. ve S.D. suçlamaları kabul etmezken, dernek içerisinde 1 adet tombala makinesi, 1 adet makine altına bağlanan fan makinesi, 180 adet plastik top, 163 adet üzerinde rakamların bulunduğu farklı renklerde tombala kartına el konuldu. - ESKİŞEHİR