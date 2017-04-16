DerlemeLiderlerin Oy Vermesine Yönelik Haberlerimizi Derleyerek Yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkan Erdoğan, saat 11.40'ta eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, torunları Ahmet Akif Albayrak ve Emine Mahinur Albayrak ile oylarını kullanacakları Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokuluna geldi.
Okulun bahçesini dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı alkışlarla karşıladı. Daha sonra ailesiyle 3248 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren ve burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, kimlik kontrolünün yapılması için nüfus cüzdanını verdi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yan yana kabinlerde oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif Albayrak, eşi Emine Erdoğan da torunu Emine Mahinur Albayrak ile seçim sandıklarına oy pusulalarının yer aldığı zarfları attı.
TBMM Başkanı Kahraman
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu Çankaya İlkokulu 1140 No'lu sandıkta kullandı. Kahraman, sandık görevlileriyle ve vatandaşlarla tokalaştı.
Başbakan Yıldırım İzmir'de kullandı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullanmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile İzmir'in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokuluna geldi.
Okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, 3 yaşındaki Melisa Acar'ı kucağına alarak sevdi ve oyuncak hediye etti.
Okula girerek bir süre sandık görevlileriyle de sohbet eden Yıldırım, 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere saat 11.30'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokuluna geldi.
Okula gelişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile 4142 numaralı sandıkta kullandı.
Genelkurmay Başkanı Akar
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı. Eşi Şule Akar ile Çankaya İlkokuluna gelen Akar, 1145 nolu sandıkta oy verdi.
Orgeneral Akar, oy kullandıktan sonra kısa süre eşinin oy vermesini bekledi. Akar çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.
Başbakan yardımcıları
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullanmak üzere, eşi Sevgi Kurtulmuş ile İstanbul Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesine geldi.
Kurtulmuş, 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra, görevlilerle kısa süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de halk oylaması kapsamında Gaziantep'te oyunu kullandı.
Beraberindekilerle merkez Şehitkamil ilçesindeki Hasan Celal Güzel Ortaokuluna gelen Şimşek, 1021 numaralı sandıkta oyunu verdi. Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Şimşek, okula oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Şimşek'in sandığındaki ilk oyu kendisinin kullandığı görüldü.
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de oyunu Çankaya Mutlukent Mahallesi'ndeki Ayten Şaban Diri İlkokulunda kullandı.
Türkeş, nüfus cüzdanını sandık görevlilerinin kontrol etmesinin ardından 4290 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından sandık görevlileriyle fotoğraf çektiren Türkeş, vatandaşlarla da selamlaştı.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise Kahramanmaraş Kurtuluş İmam Hatip Ortaokuluna giderek oyunu 1158 numaralı sandıkta kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullanmak üzere saat 12.23'te Anıttepe Ortaokuluna geldi.
Oy kullanacağı 1285 numaralı sandığın olduğu sınıfa giren Bahçeli, görevlilerle tokalaştı, nüfus cüzdanı ve seçmen kartı kontrolünün ardından oyunu kullandı.
Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekatçıların da hazır bulunduğu Anıttepe Ortaokulunda geniş güvenlik önlemi alınırken, özel eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.
Karamollaoğlu ve Destici
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu anayasa değişikliği halk oylaması için Çankaya Lisesinde oy kullandı.
Saat 14.00'te okula gelen Karamollaoğlu, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1066 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Etlik Mahallesi'ndeki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.
Oy kullanmaya eşi Şükriye Destici ile gelen Destici, nüfus cüzdanının kontrol edilmesinin ardından 3169 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Destici, oy verme işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti.
Gül ve Sezer
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu İstanbul'da kullandı. Gül, oy kullanacağı Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokuluna eşi Hayrünnisa Gül ile geldi.
Oy kullanmadan önce vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra oy kullanacağı sınıfa geçerek 1129 nolu sandıkta oyunu kullandı.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise anayasa değişikliği halk oylamasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şahin Sevin İlkokulunda oyunu kullandı.
Eşi Semra Sezer ile okula gelen Ahmet Necdet Sezer, 1138 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tokalaşarak okuldan ayrıldı.