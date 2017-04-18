Derleme - Tunceli'de Polis Helikopteriyle İrtibatın Kesilmesine İlişkin Haberlerimizi Derleyerek...

Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatın kesilmesi üzerine kar yağışının da etkili olduğu bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçesinden havalanan "Skorsky" tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği belirtildi.



Açıklamada, helikopterin olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı:



"Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."



- Koordinatlar tespit edildi



Bölgeye, Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının tespit edildiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.



- Bölgeye 43 AFAD personeli sevk edildi



AFAD'dan edinilen bilgiye göre, ilçenin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları belirlendi.



Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti.



Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman 43 personel olay yerine gönderildi.



Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri AFAD ekibinin 6 kişiden oluştuğunu ifade etti.



Karslı, ekiptekilerin profesyonel 6 dağcı olduğunu anlatarak, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere." dedi.



- 112 Komuta Kontrol Merkezine saat 13.32'de anons geldi



Sağlık Bakanlığı da bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk etti. Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezine saat 13.32'de anons geldi.



Olaydan bir dakika sonra saat 13.33'te yakın ilçelerden ve illerden 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.



- "30'u aşkın personelimizle olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz"



Tunceli Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 Komuta Merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti.



Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 Komuta Merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.



Özaydın, bölgeye sağlık ekiplerinin de sevk edildiğini dile getirerek "Biz olay duyulduktan bir dakika sonra 1 UMKE, 7 tane cip ve ambulans ile 30'u aşkın personelimizle olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Bakan Soylu'dan bilgi aldı



Başbakan Binali Yıldırım da Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopterinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek bilgi aldı.