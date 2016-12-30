Derleme - Mersin'deki Sele İlişkin Haberlerimizi Derleyerek Yeniden Yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

Kent merkezi ve ilçelerde dün etkili olan yağışın beraberinde seli getirdiği Mersin'de, cesetlerine ulaşılan Serkan ve Fatma Genç'in içindeyken dereye düştükleri otomobil bulunurken, çiftin aynı araçtaki kızlarıyla bir yakınları ve denize düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Yağışın ardından dün kent merkezinin büyük bir kısmı sele teslim olan Mersin'de bugün yağışın durması, zaman zaman da güneşin çıkmasıyla günlük hayat normale dönmeye başladı.



Sel sularının çekildiği caddelerde, yolların bir kısmının bozulduğu, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği gözlenirken, belediye ekiplerince başlatılan temizlik çalışmalarına devam edildi. Ekipler, yol ve kaldırımların inşaasıyla elektrik direklerinin dikilme işlemlerini de sürdürdü. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da suları temizlemeye çalıştı.



Selden en çok etkilenen ve tamamına yakını sular altında kalan, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda da sular çekildi.



Bu bölgede, Akdeniz'in mavi sularının bir bölümü, selin tahribatını azaltmak için açılan kanallardan akan çamur nedeniyle "kahverengiye" dönüştü.



2 kişi ölü, 3 kişi kayıp



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Mersin tarihinde ilk kez bu kadar yoğun bir doğal afet yaşandığını belirten Elvan, sabah erken saatlerde Mersin Valiliği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerin harekete geçtiğini söyledi.



Elvan, "Afetle birlikte 686 araç, 2 bin 347 personel ve 78 motopompla müdahale yapılmıştır. Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimizi de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.



Selden etkilenen ev, iş yeri ve araç sayısına ilişkin bilgiler de veren Elvan, şöyle konuştu:



"851 ev ve iş yeri ile 331 araç selden etkilendi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Konut ve iş yeri dışında özellikle tarım arazilerinin, seralarımızın da çok ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz. Toplam 95 bin dekarlık arazinin tamamıyla su altında kaldığını, aşağı yukarı yer yer 1 metreye yaklaşan su yüksekliğinin bu arazilerde tespit edildiğini ifade etmek istiyorum. Bu tarım arazilerinden suyun boşaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma devam ediyor. Özellikle çevre illerden ve Ankara'dan ilave pompalar getirildi. Daha da ilave pompa gelecek ve kısa süre içinde özellikle bu arazilerin temizlenmesi gerçekleşmiş olacak."



Kriz merkezinde bugün herkesin düşüncelerini aldığını anlatan Elvan, şöyle devam etti:





"Enerjisa yetkililerinin burada yapmış olduğu çalışma neticesinde 5 mahallemiz hariç diğer mahallelerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içinde temin edilecek. 300'ün üzerinde personelle Enerjisa bu çalışmalarını sürdürüyor. 80'in üzerinde araç 300'ün üzerinde personel 24 saat çalışıyor. GSM şebekelerinde de ciddi bir tahribat söz konusu oldu. Toplam 2 bin 781 GSM şebekemiz var. Bunlardan bin 115'i maalesef etkilendi. Şu ana kadar bin 20'sinin arızası giderildi. Sadece 95 GSM şebekesinin arızası şu ana kadar devam etmektedir. Bunların da arızası 1-2 gün içinde giderilecektir."



Dereye düşen otomobil bulundu



Sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çiftinin cesetlerine dün ulaşılmasının ardından, çiftin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarına devam edildi.



İtfaiye, AFAD ve polis ekiplerince yürütülen arama faaliyetleri sırasında, ailenin suya düştüğü otomobil çamurun altında bulundu.



Hurdaya dönmüş araç, vinç yardımıyla derenin yanındaki bir parka çekilirken, iş makinesinin yardımıyla üzerindeki kum ve çamur temizlenerek, küçük Miray ile Uncu arandı.



İnceleme sonucunda otomobilde kimse bulunamazken, arama çalışmalarına devam edildi.



Fatma Genç'in, yakınlarının yardımlarıyla ayakta durabilen babası Ali Kırmızı gözyaşlarıyla araçta yapılan çalışmayı izledi.



Kızlarını kreşe bırakıp, işe gideceklerdi



Dün akşamdan beri dere ve çevresindeki çalışmalara katılarak torununu arayan Kırmızı, gazetecilere, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Allah'tan geldi ne diyelim? Bize gösterdi, başkasına göstermesin." dedi.



"Kızımla damadımı bulmuşlar, ufak kızım yok, yaktı beni." diyerek gözyaşı döken Kırmızı, şöyle konuştu:



"Dün telefonlarına ulaşamadık. İlk başta telefonlarının çekmediğini düşündük. Damadın da annesine haber verdik, 'araba evde yok.' dedi. Çocuğu kreşe bırakıp, işe gideceklerdi. Çocuğun kreşe bırakılmadığını öğrendik. Köyde de elektrikler kesikti, hiçbir şeyden haberimiz yok, haberlere bakamadık. Arıyoruz hala. Allah büyük inşallah bulunur."



Denizde kaybolan kişi aranıyor



Öte yandan fotoğraf çekerken denize düşen Soner Yılmaz'ın bulunması için dün başlatılan ve havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar bugün de devam etti.





Sabah saatlerinde olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.





Soner Yılmaz'ın ailesi umutlu bekleyişlerini, olay yeri yakınlarına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda sürdürüyor.



Seralar büyük zarar gördü



Kentte yağışlar nedeniyle, merkez Akdeniz ilçesi ve Tarsus ilçesi başta olmak üzere, çok sayıda bölgede tarım alanlarını su bastı.



Yoğun seracılığın yapıldığı Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde seraların büyük kısmı zarar görürken, bazı seralar rüzgarın etkisiyle yıkıldı, ürünler sular altında kaldı.



Çiftçiler gün boyu bir yandan seralarını onarmaya çalışırken, bir yandan da sulardan daha az etkilenen ürünlerini kurtarmaya çalıştı.



Çiftçilerden 63 yaşındaki Ahmet Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 dönümlük serasında biber ektiğini, şiddetli yağışların ardından gittiği serasını yıkılmış halde bulduğunu anlattı.



Seranın, yaklaşık 6 dönümünün tamamen yıkıldığını aktaran Kurtuluş, "Seranın kalan kısmındaki ürünü toplattım, kurtarmaya çalıştım. Naylonları da elimden geldiği kadarıyla düzeltmeye çalıştım. 6 dönüm ürünüm talan oldu. Seralar çöktü, naylonlar, direkler çıktı, biberlerim talan oldu. Yaklaşık 3 dönümlük biberlerimi kurtarabildim." dedi.



Akdeniz ilçesinde çalışmalar sürüyor



İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Hamdi Bilge Aktaş, ilçede sel sonucu zarar gören ev ve iş yeri ile yollarda yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini bildirdi.



Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte dünden itibaren etkili olan sağanak sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Sel ve su taşkınlarından zarar gören tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, şunları kaydetti:



"Aşırı yağıştan etkilenen iş yerleri ve konutlarda biriken suların tahliyesini gerçekleştirmeyi sürdüren ekiplerimiz, diğer yandan da kapanan yol ve sokakları iş makineleri yardımıyla açarak trafiği düzenlemeye yardımcı olmuştur. Ayrıca Adanalıoğlu, Kazanlı ve Huzurkent gibi bölgelerde çadırlarda kalan tarım işçilerine de ulaşan ekiplerimiz, bu insanlarımızı otobüsler ve iş makineleri yardımıyla belediyemize ait hizmet binalarıyla düğün salonlarına taşımış, yemek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamıştır. Su baskınlarından etkilenen okullarda bulunan öğrencilerimiz de yine otobüsler yardımıyla tahliye edilmişlerdir."



Sel MOBESE'ye yansıdı



Kentte izleri hala görülen afet, MOBESE kameralarına da yansıdı.



Ana caddeler ve ara sokakların sular altında kaldığını gösteren kayıtlarda, tıkanan trafik ve araçların mahsur kalışının yanı sıra suların hızlı şekilde aktığı da görülüyor.



Kayıtlarda, bazı caddelerde sel sularının önüne çıkanları götürme anı da yer alıyor.