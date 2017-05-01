Derleme- İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne İlişkin Haberlerimizi Derleyerek Yeniden...
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Bakırköy Halk Pazarı'nda coşkuyla kutlandı.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Bakırköy Halk Pazarı'nda coşkuyla kutlandı.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs bileşenlerinin çağrısıyla aralarında CHP ve HDP'nin de bulunduğu siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile sendikaların temsilcileri ve üyeleri, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde sabah saatlerinde toplandı. Ellerinde "Yaşasın 1 Mayıs", "İş, barış, özgürlük ve adalet için yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlar ve flamalar taşıyan katılımcılar, çeşitli sloganlar atarak kortejler eşliğinde Bakırköy Halk Pazarı'na girdi.
Alanda katılımcıların bulunduğu sahne arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu. Katılımcılar, miting alanına 3 ayrı arama noktasında güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alındı.
Canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir platform kuruldu.
Miting alanına, DİSK Genel Başkan Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Türkel birlikte yürüdü.
Kutlamalara, Oyuncular Sendikası, İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası, Çağdaş Avukatlar Grubu, DSP, TKP, Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul Eczacı Odası, TÜKODER, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin üyeleri, belediye işçileri ve taraftar grupları da katıldı.
Bir grup Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartı taşıyarak alana girdi. "Kampüs Cadıları" adlı kadın grubu da giydikleri ilginç kostümlerle miting alanına renk kattı. Bir grup DSP'li ise merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in fotoğrafının bulunduğu flama taşıdı.
Miting alanında bazı müzik grupları enstrümanlarıyla şarkılar söylerken, bazı katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekti.
Kutlama kapsamında DİSK Genel Başkanı Beko, KESK Genel Başkanı Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.
Kutlamalar Kardeş Türküler'in konseriyle sona erdi.
Taksim Meydanı'nda anma, Saraçhane Parkı'nda kutlama
İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplantı ve gösteri yapılmasına izin vermediği Taksim Meydanı, bazı sendika temsilcilerinin anmasına sahne oldu.
Hak-İş, Tük-İş ve Sivil Memurlar Sendikası (Sine-Sen) üyeleri ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Taksim'e ayrı ayrı gelerek, 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenleri anıp, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Nakliyat-İş, "Antikapitalist Müslümanlar" grubu ve Eğitim İlke-Sen üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Saraçhane Parkı'nda kutladı.
Taksim'e çıkmak isteyenlere izin verilmedi
İstanbul emniyeti, toplantı ve gösterilere kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Çevresi bariyerlerle kapatılan ve sadece güvenlik noktalarından geçişlere izin verilen Taksim Meydanı'na girmeye çalışanlara polis müdahale ederek gözaltına aldı.
Taksim'e yürümek isteyen bazı gruplar da Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Polis, Taksim'de toplanılmasına izin verilmediğini hatırlatarak, grupları dağılmaları konusunda uyardı. Taksim'e yürümekte ısrar eden gruplara müdahale eden polis, bazı eylemcileri gözaltına aldı.
Beşiktaş'taki CHP İlçe Başkanlığı önüne gelen grup, bir süre halay çekerek şarkı söyledi. Güvenlik güçleri, uyarılara rağmen dağılmayan ve oturma eylemi başlatan gruba müdahale etti. Polisler, bu sırada bazı eylemleri gözaltına aldı.
Şişli Büyükdere Caddesi'nde toplanan grup da Mecidiyeköy istikametine yürümek istedi. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden eylemcilere polis, müdahalede bulundu.
Müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, çöp konteynerleri ile saksıları yola devirdi. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri eylemci gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.
Güvenlik tedbirleri üst seviyede
İstanbul'da genelinde 30 bin 101 polis görevlendirildi. Kentte 3 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 120 TOMA konuşlandırıldı.
Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri alındı. Polis ekipleri, sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında, katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro ve metrobüs duraklarında, grupların miting alanına yürüyecekleri güzergahlarda ve miting alanında geniş güvenlik tedbirleri uyguladı.
Kutlama yapılacak bölgelerde dedektörlü polisler ile bomba inceleme ve imha uzmanları detaylı çalışma yürütürken, bu ekiplere özel eğitimli köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri, TOMA'lar ve zırhlı araçlarla destek verdi.
İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında, saat 04.00'ten kutlamalar sona erene kadar Bakırköy ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, deniz motoru, Taksim-Karaköy arası çalışan tünel, Taksim-Kabataş arası çalışan finiküler, İstiklal Caddesi'nde hizmet veren nostalji tramvay seferleri iptal edilirken, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları saat 05.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar seferlere kapalı tutuldu.
Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ek önlemler kapsamında bazı araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edildi. Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray istasyonları ile Kadıköy ve Üsküdar'daki vapur ve feribot iskelelerinde de ekiplerin güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü.