Derleme - Gaziantep'teki Çatışmaya İlişkin Haberlerimizi Derleyerek Yeniden Yayımlıyoruz.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına yönelik silahlı saldırıda bir saldırgan etkisiz hale getirildi, bir polis memuru hafif yaralandı.



İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasında silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından çıkan çatışma nedeniyle emniyet binasına, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu takviye ekipler sevk edildi.



Çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.



Emniyet Müdürlüğü civarındaki iş merkezleri ve binalarda polis ekiplerince yapılan aramalarda, Olay Yeri İnceleme ekipleri de şüpheli görünen bazı noktalardan parmak izleri aldı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede hayat normale döndü.



Çatışmayla ilgili Gaziantep Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."



Yaralı polis memuru ameliyata alındı



Çatışmada yaralanan polis memuru, ambulansla kaldırıldığı SEV Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alındı.



İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile bazı birim amirleri, hastaneye giderek, yetkililerden yaralı polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.



Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.