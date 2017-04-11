Derinkuyu Kaymakamı Öztürk, Rektör Bağlı'yı Ziyaret Etti
Derinkuyu İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.
Derinkuyu İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.
Derinkuyu Kaymakamı Murat Öztürk ziyaretlerinde, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı kendilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR
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