Derinkuyu "Evet" Dedi

Derinkuyu ilçesinde referandum nedeniyle 42 sandık kurulurken 14 bin 338 kayıtlı seçmenden 12 bin 283 seçmen sandık başına gitti.



Derinkuyu'da 12 bin 283 seçmenin oy kullandığı seçimde 12 bin 71 oy geçerli sayılırken 212 oy ise geçersiz sayıldı. İlçede kullanılan oyla sonrasında 8 bin 15 seçmen evet lehine oy kullanırken 4 bin 56 seçmen ise hayır yönünde oy kullandı. - NEVŞEHİR