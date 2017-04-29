Derinkuyu'da Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumunun alınması üzerine yapılan operasyon sonrasında 8 şahıs çeşitli muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.



Kaçak kazı esnasında suçüstü yakalanan 8 şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR