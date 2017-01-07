Deriner Barajı'ndan Milli Ekonomiye 1,6 Milyar TL Katkı

Türkiye'de üretilen toplam hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ini karşılayan Deriner Barajı'nın, kurulduğu günden bu güne ülke ekonomisine yaklaşık 1,6 milyar lira katkı sağladığı bildirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretme kapasitesi bulunan Deriner Barajı ve HES Projesi'nin 12 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığı hatırlatıldı.



Çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edilen Deriner Barajı, temelden 249 metre gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı en yüksek barajı konumunda yer aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, santral bölümünün 4 üniteden oluştuğu belirtildi.



Birinci ünitenin Temmuz 2013, ikinci ve dördüncü ünitelerin Ağustos 2013, üçüncü ünitesi ise Ekim 2013'te elektrik üretmeye başladığı aktarılan açıklamada, 2016 sonuna kadar Deriner Barajı'ndan yaklaşık 5 milyar 170 milyon kilovatsaat elektrik üretildiği, ülke ekonomisine yaklaşık 1,6 milyar TL katkı sağladığı vurgulandı.



Hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'i Deriner'den



Ayrıca, kurulu gücü 670 megavat, yıllık enerji üretimi ise 2,118 milyar kilovatsaat olan Deriner HES'in kapasitesi, Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ine, Çoruh Havzasındaki projelerde üretilecek toplam enerjinin ise yüzde 14'üne karşılık geliyor.



"Deriner, bir mühendislik harikası"



Konuya ilişkin bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Deriner Barajı ve HES Projesi, dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. Bu dev proje 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı'nda Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü." açıklamasında bulundu.



Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmenin bir zaruret olduğuna işaret eden Eroğlu, "Biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. Tabiata dost yenilenebilir bu enerji kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.