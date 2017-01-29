Derincespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-3

STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Segah Tunçkol (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
DERİNCESPOR: İlker (xx)- Ömer Faruk (xx), Efe Berker (xx), Taha Bartu (xx), Tevfik (xx), Ali Osman (xx) (Dk.79 Anıl x), Raif (xx) (Dk.85 Umut Utku), Yusuf (xx), İbrahim (xx), Uygar (xxx) (Dk.65 Batuhan xx), Ahmet (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Umutcan (xx)- Semih (xx), Gökhan (xx), Şemsettin (xx), Mehmet (xx), Engin (xx) (Dk.59 Samed xx), Özgür (xx) (Dk.85 Barbaros Bahadır), Barış (xx) (Dk.46 Olcay xx), Bilal (xx), Alper (xx), Ali (xx)
GOLLER: Dk.7 Uygar, Dk.62 (penaltı) Yusuf, Dk.89 Batuhan (Derincespor), Dk.60 Alper, Dk.64 (penaltı) Ali, Dk.67 Özgür (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Barsaros Bahadır (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SARI KART: Raif (Derincespor), Semih (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Derincespor sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.
7'nci dakikada Derincespor atağında Uygar'ın düzgün vuruşuyla top ağlara gitti: 1-0.
60'ncı dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Alper'in ceza sahasında çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.
62'nci dakikada Derincespor atağında Yusuf'un penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.
64'ncü dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor penaltı atışı kazanıd. Topun başına geçen Ali'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
67'nci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Özgür'ün şutu ağlara gitti: 2-3.
89'ncu dakikada Derincespor atağında Batuhan'ın şutu ağları havalandırdı: 3-3.
Karşılaşma 3-3 sona erdi.
- İzmitkocaeli