Derince'de Trafik Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobiliyle tıra çarpan sürücü öldü, aynı mevkide yolun karşısına geçmek isterken başka bir otomobilin çarptığı kişi ise yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kaşkaldere mevkisinde, İstanbul yönüne giden 41 HE 320 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Kalmaz (40), henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde seyreden bir tırla çarpıştı.



Ağır yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, yaklaşık bir saat sonra kaza yerine 100 metre mesafede 60 Evler Sahil mevkisinde balık avından dönen İbrahim Dağ (67), üst geçidi kullanmayarak D-100 karayolunu yaya olarak geçmek istedi.



Bu sırada S.G. idaresindeki 53 FN 501 plakalı otomobil, Dağ'a çarptı.



Yaralanan Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.