Derince'de Hırsızlık İddiası

Derince ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesinde son haftalarda iş yerlerinden ve araçlardan hırsızlık ile oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Hırsızlık olaylarıyla ilgili şüpheli olarak belirlenen Y.M ile 18 yaşından küçük S.K, E.K. ve Y.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.