Derince'de 7 Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, D-100 karayolu Derince Tüneli'nde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüs çarpıştı. Kaza nedeniyle İzmit iyönü ulaşıma kapanırken, yaralanan 2 kişi 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelenleri yakınları sinir krizleri geçirirken, polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kocaeli